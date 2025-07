ENG W vs IND W 3rd T20I Match 2025 Live Toss Update And Live Scorecard: लंदन में इंग्लैंड की कप्तान टैमी ब्यूमोंट ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Live Toss Update And Live Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा टी20 मुकाबला आज यानी 4 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 24 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब टीम इंडिया की निगाहें सीरीज अपने नाम करने पर हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान टैमी ब्यूमोंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें:

इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

🚨 Toss and Team Update 🚨

England win the toss and elect to bat in the 3rd T20I

An unchanged eleven for #TeamIndia 🙌

Updates ▶️ https://t.co/lHShFa613K#ENGvIND pic.twitter.com/xiYKyrcT4D

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 4, 2025