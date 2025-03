US: 'नहीं चाहता था कि PM मोदी और अन्य नेता गड्ढे देखें': ट्रंप ने न्याय विभाग के भाषण में किया चौंकाने वाला खुलासा, सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा (Watch Video)

Trump Cites PM Modi’s Visit in DOJ Speech: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को न्याय विभाग (DOJ) में भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है, जिससे बवाल मच गया है. ट्रंप ने कहा, ''जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेता वाशिंगटन आए थे, तो मैंने प्रशासन को आदेश दिया कि राजधानी की सफाई कर दी जाए. ताकि विदेशी मेहमानों को गंदगी, तंबू और भित्तिचित्र न दिखें. हमने रास्ते तक बदलवा दिए ताकि उन्हें टूटी सड़कों भी न नजर आए.

ट्रंप ने आगे कहा कि वॉशिंगटन डीसी को अपराध-मुक्त बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है. उनकी सरकार अपराध, लूटपाट और गोलीबारी जैसी घटनाओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त कदम उठा रही है.

#BREAKING: US President Donald Trump says he ordered Washington D.C. to be cleaned to prevent Prime Minister @narendramodi and President @EmmanuelMacron from seeing tents, graffiti, broken barriers and potholes during their visit to the United States. pic.twitter.com/sDWReNi1VF

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 15, 2025