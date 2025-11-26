Rohit Sharma ODI Stats Against South Africa: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, यहां देखें 'हिटमैन' के आकंड़ें

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. आगामी वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार यानी 30 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Ravindra Jadeja New Milestone: गुवाहाटी टेस्ट में रवींद्र जडेजा ने अपने नाम किया अनोखा कीर्तिमान, ऐसा कारनामा करने वाले बने दूसरे गेंदबाज

इस सीरीज में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) खेलते हुए नजर आएंगे. वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होने वाली है और सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के दौरान एक बार फिर फैंस को रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कुछ ऐसा रहा है रोहित शर्मा का प्रदर्शन

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा ने अब तक 26 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने अब तक 25 पारियों में 33.58 के औसत से 806 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में हिटमैन के बल्ले से 3 शतकीय पारियां देखने को मिली है और साथ ही में रोहित शर्मा दो अर्धशतक भी लगा चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा ने वनडे में 82.66 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने लगाया था शतक

रोहित शर्मा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे. इस सीरीज के तीन मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से 202 रन आए थे. ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा महज आठ रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके बाद दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने 73 रन बनाए थे और आखिरी मैच में शतक लगाकर रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन की पारी खेली थी. अब आगामी सीरीज में भी रोहित शर्मा इसी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे.

इस साल वनडे में रोहित शर्मा के आंकड़े हैं शानदार

इस साल रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अभी तक कमाल का प्रदर्शन किया है. साल 2025 में रोहित शर्मा ने अब तक 11 वनडे मैच खेले हैं. रोहित शर्मा के बल्ले से 50.40 के औसत से 504 रन आए हैं. रोहित शर्मा अब तक दो अर्धशतक और दो शतक लगा चुके हैं और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 97.86 का रहा है. रोहित शर्मा के ही कप्तानी में इस साल टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. लेकिन अब रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं.

