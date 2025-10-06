Rishabh Pant Injury Updates: चोट से उभरे ऋषभ पंत! जल्द मैदान पर होगी वापसी, रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते आएंगे नजर- रिपोर्ट

Rishabh Pant(Photo credit: X @BCCI)

Rishabh Pant Injury Updates: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लंबे समय के पुनर्वास के बाद अब रणजी ट्रॉफी मैच के साथ प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में उन्हें पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज को मिस किया. अब यह समझा जा रहा है कि पंत घरेलू रणजी सीजन में दिल्ली के लिए खेल सकते हैं और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में अंतरराष्ट्रीय वापसी कर सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले हफ्ते पंत के दाहिने पैर की जांच की जाएगी और 10 अक्टूबर तक उन्हें फिट घोषित किया जा सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट यह भी बताती है कि ऋषभ पंत ने दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलने का निर्णय पहले ही सूचित कर दिया है. ऐसे में पंत के हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलने की संभावना है, यह मैच 25 अक्टूबर से शुरू होगा. पंत ने कहा है कि वह 25 अक्टूबर से दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे, हालांकि यह उनकी फिटनेस और बीसीसीआई मेडिकल टीम से मिली मंजूरी पर निर्भर करेगा,” यह जानकारी एक शीर्ष DDCA अधिकारी ने TOI को दी.

हालांकि, पंत ने यह नहीं बताया है कि वह किस तारीख को दिल्ली कैंप में जुड़ेंगे, लेकिन जब भी उपलब्ध होंगे, वह टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं. “पंत ने अभी कोई निश्चित तारीख नहीं दी है कि वह दिल्ली कैंप में कब शामिल हो सकते हैं. उन्होंने CoE से मंजूरी मिलने का इंतजार करने को कहा है. 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे पहले राउंड का रणजी ट्रॉफी मैच खेलना उनके लिए मुश्किल होगा. अगर वह उपलब्ध होते हैं, तो संभावना है कि वह टीम की कप्तानी करेंगे,” DDCA अधिकारी ने कहा.

ऐसे में पूरी संभावना है कि अगर रणजी ट्रॉफी में सब ठीक रहा और CoE से आकलन भी सकारात्मक रहा, तो ऋषभ पंत की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगी. भारत इस सीरीज में दो टेस्ट मैच खेलेगा, जो 14 नवंबर से शुरू होगी.