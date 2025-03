Mumbai Indians Beat Delhi Capitals, WPL 2025 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से रौंदा, दूसरी बार खिताब पर किया कब्जा; यहां देखें DC W बनाम MI W मैच का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals Women (WPL) vs Mumbai Indians Women (WPL), Womens Premier League 2025 Final Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Womens Premier League 2025) का फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम (WPL) के बीच आज यानी 15 मार्च को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium) में खेला गया. इस फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया हैं. डब्लूपीएल के तीसरे सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं थीं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान मेग लैनिंग (Meg Lanning) के कंधों पर थीं. Delhi Capitals vs Mumbai Indians, WPL 2025 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 150 रनों का लक्ष्य, हरमनप्रीत कौर ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें DC W बनाम MI W मैच का स्कोरकार्ड:

Mumbai Indians, CHAMPIONS🏆

Harmanpreet Kaur and co lift their second Women's Premier League title😍✨

They beat Delhi Capitals by 8 runs in a tense final!

MI: 149/7 (20)

DC: 141/9 (20)#WPLFinal #DCvMI #Cricket pic.twitter.com/uNZywif6sr

— The Bridge (@the_bridge_in) March 15, 2025