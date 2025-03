Delhi Capitals vs Mumbai Indians, WPL 2025 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 150 रनों का लक्ष्य, हरमनप्रीत कौर ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

हरमनप्रीत कौर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Women (WPL) vs Mumbai Indians Women (WPL), Womens Premier League 2025 Final Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Womens Premier League 2025) का फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम (WPL) के बीच आज यानी 15 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान मेग लैनिंग (Meg Lanning) के कंधों पर हैं. Delhi Capitals vs Mumbai Indians, WPL 2025 Final Match Live Toss And Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स को 47 रन से हराया और फाइनल का टिकट कटा लिया जहां मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. दोनों टीमों की निगाहें जीत के साथ खिताब पर है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस को 8 मैचों में से 5 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी 8 मैचों में से 5 मुकाबले में जीत और 3 मैचों में हार मिली थी.

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Mumbai Indians 149/7 in 20 overs (H Kaur 66; M Kapp 2/11) against Delhi Capitals in WPL 2025 final#WPL2025Final #DCvMI #WPLFinal

Live Scorecard: https://t.co/WevrNuQO4e

Live Updates: https://t.co/DkiKbuGUsq

— CricketNDTV (@CricketNDTV) March 15, 2025