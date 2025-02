India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Live Score Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 9 फरवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कटक (Cuttack) के बाराबती स्टेडियम (Barabati Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली हैं. वनडे सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. इस बीच दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम ने 49.5 ओवरों में 304 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 305 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल ने भी महज 45 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. टीम इंडिया का स्कोर 114/0.

कप्तान रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल ने भी ठोका फिफ्टी:

Back to Back FIFTIES for Shubman Gill ✨

The #TeamIndia Vice-captain gets to his 15th ODI Half-century 👌👌

Follow The Match ▶️ https://t.co/NReW1eEQtF#INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/iBrlAULt6f

— BCCI (@BCCI) February 9, 2025