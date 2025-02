India National Cricket Team vs England National Cricket Team 1st ODI 2025 Toss Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 6 फरवरी गुरुवार को नागपुर(Nagpur) के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम(Vidarbha Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की ओर से इस मैच में हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल अपना डेब्यू कर रहे हैं. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

🚨 Toss Update from Nagpur 🚨

England have elected to bat against #TeamIndia in the 1⃣st #INDvENG ODI.

Follow The Match ▶️ https://t.co/lWBc7oPRcd@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/KmvYPhvERw

— BCCI (@BCCI) February 6, 2025