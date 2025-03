India’s ICC Champions Trophy 2025 Title Win: रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता था, जब पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में टूर्नामेंट जीता था. सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप में, एमएस धोनी को टीम इंडिया की हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड पर जीत के बारे में एक रिपोर्टर के सवाल को नजरअंदाज करते हुए देखा जा सकता है, जहां पूर्व क्रिकेटर प्रेस के सामने हाथ से 'नो-कमेंट' जैसा इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में आगे, एक व्यक्ति को 'सर मना कर रहे हैं' कहते हुए सुना जा सकता है, जिसके बारे में क्लिप में दावा किया गया है कि वह धोनी का सहायक है. नीचे दिया गया वीडियो देखें.

एमएस धोनी ने भारत की CT 2025 जीत पर टिप्पणी करने से किया इनकार

Insecure Ms Dhoni didnt say anything on champions trophy win!!!! pic.twitter.com/5USPivlT9k

— a (@kollytard) March 12, 2025