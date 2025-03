Happy Birthday Mohammed Siraj: भारतीय क्रिकेट टीम और गुजरात टाइटन्स के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आज यानी 13 मार्च को 31 साल के हो गए हैं और इस खास दिन पर फैन्स ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. 13 मार्च 1994 को हैदराबाद में जन्मे दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण किया था. मोहम्मद सिराज ने 36 टेस्ट मैच, 44 वनडे और 16 टी20 मैच खेले हैं, जहां उन्होंने क्रमशः 100, 71 और 14 विकेट लिए हैं. इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेला है और आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते नजर आएंगे. तेज गेंदबाज के लिए फैन्स द्वारा दी गई कुछ जन्मदिन की शुभकामनाओं पर एक नजर डालें.

जन्मदिन मुबारक मोहम्मद सिराज!

Happy Birthday to talented Mohammed Siraj! Your passion, skill, and sportsmanship on the cricket field inspire us all. Wishing you a year of victories, milestones, and continued success. May God bless you with unparalled success & joy. GBY!@mdsirajofficial#Cricketer… pic.twitter.com/GkOUgCUwEl

— Astrologer Dr Prem Sharma (@premastrologer) March 12, 2025