India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 373 रनों की विशाल लक्ष्य दिया हैं. चौथे दिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को मजबूती देते हुए हैरी ब्रूक ने शानदार अर्धशतक जड़ा हैं, उन्होंने 37 गेंदों में 6 चौकें की मदद से ये कारनामा किया हैं. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 203/3 (45) था.

हैरी ब्रूक ने ठोका अर्धशतक

50 off just 39 deliveries for Harry Brook 👏 pic.twitter.com/No6OgDk0Ji

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 3, 2025