Bank Holiday on February 19: महाराष्ट्र में 19 फरवरी, बुधवार को सभी बैंक बंद रहेंगे. यह अवकाश छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है. हर साल इस दिन को मराठा शासक शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में मनाया जाता है. राज्यभर में इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभायात्राएं और आधिकारिक समारोह आयोजित किए जाते हैं. सरकारी कार्यालयों और कई निजी संस्थानों में भी अवकाश रहेगा. शिवाजी महाराज की बहादुरी और कुशल शासन कला को याद करते हुए लोग इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. बैंकिंग से जुड़े जरूरी कामों को ध्यान में रखते हुए लोग पहले से ही अपनी योजनाएं बना लें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो.

