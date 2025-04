Delhi Fire Video: दिल्ली के केशव पुरम इलाके स्थित एचडीएफसी बैंक के पास लॉरेन्स रोड पर आज सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर 14 गाड़ियां भेजीं. फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए प्रयास जारी हैं. राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की हताहत या घायल होने की सूचना नहीं मिली है. वहीं, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है.

#WATCH | Delhi: Fire broke out in a factory near HDFC Bank, Lawrence Road, in the Keshav Puram area. 14 fire tenders rushed to the spot. So far, no casualties or injuries have been reported pic.twitter.com/2Ym5RgpE13

— ANI (@ANI) April 21, 2025