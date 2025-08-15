NOS W vs BPH W, 14th Match The Hundred 2025 Leeds Pitch Report: लीड्स में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या बर्मिंघम फीनिक्स के गेंदबाजों का बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Northern Superchargers Women vs Birmingham Phoenix Women, 14th Match The Hundred Womens Competition 2025 13th Match Leeds Pitch Report: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की अगुवाई होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) कर रहीं हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स महिला की कमान एलिस पेरी (Ellyse Perry) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: एशिया कप में किस बल्लेबाज ने जड़ें हैं सबसे ज्यादा छक्के, इस मामले में टीम इंडिया के दो बल्लेबाज शामिल; यहां देखें टॉप 5 की लिस्ट

फिलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम इस सीजन में तीन मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स तीसरे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, बर्मिंघम फीनिक्स महिला टीम अब तक इस सीजन में तीन मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में छठें नंबर पर हैं. बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम का नेट रन रेट -0.433 है. आज के मुकाबले बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NOS W vs BPH W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाएगा. लीड्स के हेडिंग्ले में तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल रहेगी. इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है लेकिन दूसरी पारी में यहां स्पिनर्स का भी महत्वपूर्ण रोल होगा. अगर बादल छाए रहेंगे तो ये गेंदबाजों के पक्ष में होगा और बल्लेबाजों के लिए और मुश्किल हो जाएगी. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 168 का है. इस मैदान पर दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 172 का है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स: डेविना पेरिन, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स, फोबे लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, होली आर्मिटेज (कप्तान), बेस हीथ (विकेट कीपर), केट क्रॉस, कैथरीन फ्रेजर, लूसी हिघम, लिन्सी स्मिथ, ग्रेस बॉलिंगर.

बर्मिंघम फीनिक्स: जॉर्जिया वोल, एम्मा लैम्ब, मैरी केली, एलिस पेरी (कप्तान), एमी जोन्स (विकेट कीपर), स्टेरे कालिस, ऐल्सा लिस्टर, एम अर्लट, मेगन स्कुट, मिली टेलर, हन्ना बेकर.

नोट: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.