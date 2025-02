Bijapur Naxal Attack: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. मुठभेड़ के दौरान आठ नक्सलियों को मार गिराया गया है. जानकारी के अनुसार, यह मुठभेड़ उस समय हुई जब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था. ऑपरेशन के दौरान हुई इस मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं. मौके से पुलिस ने कुछ हथियार भी बरामद किया हैं.

Chhattisgarh: Eight Naxalites killed in encounter with security forces in Bijapur district

Read @ANI Story | https://t.co/nW25kXQKmt#Naxals #SecurityForces #Bijapur #Chhattisgarh pic.twitter.com/f8bsSwLih5

— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2025