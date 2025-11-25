Delhi Dog Attack: दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई जहां एक पिटबुल ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. बच्चा अपने घर के बाहर गेंद खेल रहा था तभी पड़ोसी के पालतू पिटबुल ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया. हमले में कुत्ते ने बच्चे के सिर और कान पर गहरा काट लिया, जिससे उसका कान भी फट गया. घटना CCTV में कैद हो गई, जिसमें बच्चा गेंद के पीछे भागते दिख रहा है और उसी दौरान पिटबुल उस पर टूट पड़ता है. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बच्चे को छुड़ाया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

परिजनों की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे पहले भी इस कुत्ते ने कई बार आसपास के लोगों को डराया और घायल किया है.

दिल्ली के प्रेम नगर में पिटबुल ने 6 साल के बच्चे पर हमला किया

Pitbull attacks 6-year-old in Delhi's Prem Nagar, bites off the child's ear. The owner of the dog has been arrested. The incident took place on Sunday evening, when the child was playing outside his house. pic.twitter.com/jl1LKmndY8 — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) November 24, 2025

पिटबुल मालिक गिरफ्तार

#WATCH | Delhi | Child got injured after allegedly being attacked by a Pitbull dog in Prem Nagar An eyewitness says, "The dog suddenly attacked the kid who was playing near my shop, and dragged him... Such incidents have occurred before as well... The child has been admitted as… pic.twitter.com/NyOXwk8rIS — ANI (@ANI) November 25, 2025

