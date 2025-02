Smartphone Blast Video: ब्राजील की महिला की जेब में रखा स्मार्टफोन हुआ ब्लास्ट, आग लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया

ब्राजील के एनापोलिस में एक महिला अपने पति के साथ खरीदारी कर रही थी, तभी उसकी पिछली जेब में उसका फोन अचानक फट गया। उसके कपड़ों से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में आग की लपटें उठने लगीं. जब उसके आस-पास के लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो वह घबरा गई और उसे कई चोटें आईं. एक वायरल वीडियो में एक नियमित खरीदारी यात्रा ने एक भयावह मोड़ ले लिया जब एक महिला के फोन में अचानक उसकी पिछली जेब में आग लग गई. सीसीटीवी फुटेज, जो अब ऑनलाइन वायरल हो रही है, में आग की लपटों के कारण महिला घबराती हुई दिखाई दे रही है जबकि उसका पति आग बुझाने की कोशिश कर रहा है. फुटेज की शुरुआत एक शांतिपूर्ण खरीदारी दृश्य से होती है, लेकिन सफेद टी-शर्ट और नीली जींस पहने महिला को अचानक आग की लपटें दिखाई देने पर वह घबरा जाती है. यह भी पढ़ें: Bhandara Shocker: जेब में रखे हुए मोबाइल में हुआ Blast, शिक्षक की हुई मौत, एक घायल, भंडारा जिले की घटना

रिपोर्ट के अनुसार, महिला को तुरंत अल्फ्रेडो अब्राओ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके हाथ, बांह, पीठ और नितंबों पर पहले और दूसरे दर्जे के जलने के निशानों का इलाज किया. रिपोर्ट बताती है कि उसका फ़ोन, मोटोरोला मोटो E32, एक साल से भी कम पुराना था.

Cell phone explodes in back pocket of woman in Anápolis, Brazil, on Saturday as she shopped for groceries.

She was rushed to the hospital after suffering second and third-degree burns.

The phone was reportedly a Motorola Moto E32 that was less than a year old. pic.twitter.com/7YqVwElgZM

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 12, 2025