Husband’s Murder in Jaipur: जयपुर में पत्नी ने 12 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, फिर शव को बोरे में डालकर बाइक से ले जाकर जंगल में जलाया (Watch Video)

जयपुर, राजस्थान: उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की घटना ने पुरे देश में सनसनी मचा दी है. इसके बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमी ने और उसके दोस्तों ने पति को मौत के घाट उतार दिया. अब ऐसे में एक और एक घटना सामने आई है. ये घटना जयपुर से सामने आई है.

पहले पत्नी ने अपने 12 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और इसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक बोरे में भरकर बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठ गई और जंगल जाकर शव को जला दिया.इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Sourabh Rajput जैसा हत्याकांड: पत्नी ने पहले पति को करवाया अगवा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, पुलिस को किया गुमराह

पति की हत्या पत्नी और प्रेमी ने की

A case similar to the Meerut murder case has come to light in #Jaipur, #Rajasthan. Here a woman, in her lust, along with her lover, killed her husband Dhannalal. After the murder, they set the dead body on fire. When the case came to light, the police took action and arrested

