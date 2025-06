VIDEO: सरिता बनीं तेलंगाना RTC की पहली महिला बस ड्राइवर, मंत्री पोन्नम प्रभाकर से मुलाकात कर अवसर देने के लिए जताया आभार

V. Saritha Telangana RTC's First Woman Bus Driver: तेलंगाना सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. पिछले साल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात पुलिस के रूप में भर्ती करने के बाद अब ग्रामीण पृष्ठभूमि की सरिता को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (RTC) में पहली महिला बस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है.

सरिता ने परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर से मुलाकात कर इस सुनहरे अवसर के लिए आभार व्यक्त किया. मंत्री ने भी सरिता का हौसला बढ़ाया. अपने बूढ़े माता-पिता की मदद के लिए सरिता ने व्यक्तिगत रूप से मंत्री पोनम प्रभाकर और मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से संपर्क किया था. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को समझते हुए मंत्रियों ने तुरंत उन्हें बस ड्राइवर का पद देने की पेशकश की. यह भी पढ़े: YS Sharmila Travels on RTC Bus: आंध्र प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने RTC बस में की यात्रा, सफ़र के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी; देखें VIDEO

VIDEO | Telangana's first RTC woman driver meets Minister Ponnam Prabhakar, thanks him for the opportunity.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Pr98W8uRxO

— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2025