Ahmedabad Plane Crash Fact-Check: एक शव वाले बैग में दो सिर मिलने का दावा करने वाली पोस्ट वायरल, गुजरात सिविल अस्पताल ने समाचार रिपोर्ट को बताया झूठा, कहा 'शवों को 'सम्मान और गरिमा' के साथ सौंपा जा रहा है'

रविवार, 15 जून को गुजरात सिविल अस्पताल ने कहा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में शवों को सौंपने में लापरवाही का आरोप लगाने वाले कुछ चैनलों द्वारा प्रसारित समाचार पूरी तरह से झूठे हैं. गुजरात के सिविल अस्पताल द्वारा यह स्पष्टीकरण टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि एक बॉडी बैग में दो सिर पाए गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, एक बॉडी बैग में दो सिर पाए गए, जिसके कारण पूरी डीएनए जांच प्रक्रिया को दोहराना आवश्यक हो गया. एक्स पर पोस्ट में लिखा गया, "आम जनता से अपील है कि वे ऐसे संदेशों और खबरों पर विश्वास न करें जो निराधार हैं और तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं." यह ध्यान देने योग्य है कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, जहां एयर इंडिया की उड़ान AI171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, ने विमान दुर्घटना के पीड़ितों के शवों को संभालने के लिए एक सुव्यवस्थित और दयालु प्रणाली स्थापित की है. यह भी पढ़ें: Air India Plane Crash: 'थ्रस्ट नहीं मिल रहा, नहीं बचेंगे, Mayday…’, क्रैश से पहले पायलट सुमित का ATC को भेजा गया आखिरी मैसेज

The news broadcasted by certain channels alleging negligence in handing over the bodies of the deceased by Civil Hospital is completely false.

The general public is appealed not to believe messages and news that are baseless and not supported by facts.#GujaratFactCheck pic.twitter.com/2e5SAv5lVU

