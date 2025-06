London's Hottest Curry: लंदन की सबसे तीखी करी खाने के बाद शख्स की हालत खराब, देखें वायरल वीडियो

London's Hottest Curry: लंदन का एक रेस्टोरेंट अपने सबसे हॉट करी चैलेंज के लिए वायरल हो रहा है, जिससे हिम्मत करने वाले लोग दयनीय स्थिति में हैं. बंगाल विलेज, ब्रिक लेन, लंदन, यूके में एक भारतीय फ़ूड रेस्टोरेंट है. रेस्टोरेंट कई फ़ूड चैलेंज के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से हाइलाइट 'लंदन की सबसे हॉट करी चैलेंज' रेस्टोरेंट द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हाल ही में पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक ग्राहक को उनके "सबसे हॉट करी" को चखने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर दयनीय स्थिति में दिखाया गया है. रेस्टोरेंट मालिक ग्राहक के बगल में खड़ा दिखाई देता है, उसके हाथ में पानी का ग्लास है. यह भी पढ़ें: VIDEO: 'इतनी गोलियां मारूंगी की घरवाले पहचान नहीं पाएंगे ... पेट्रोल पंप पर युवती ने कर्मचारी को रिवॉल्वर सटाकर दी जान से मारने की धमकी, हरदोई जिले का वीडियो आया सामने

रेस्टोरेंट मालिक कहता है, "मेरे भाई, थोड़ा पानी पी लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बस एक घूंट." ग्राहक एक छोटा घूंट पीने में कामयाब हो जाता है. फिर मालिक कहता है, "अब तुम ठीक हो जाओगे. द स्टैंडर्ड यूके के अनुसार, इस करी में दुनिया भर के 72 मसाले शामिल हैं, जिनमें कैरोलिना रीपर, स्कॉच बोनेट, विभिन्न प्रकार के नागा और बर्ड्स आई, बांग्लादेश का एक मसाला जिसे "स्नेक चिली" और "पूक मोरिच" या "फ्लाई चिली" कहा जाता है, शामिल हैं.

After math of the #Londonshottestcurry pic.twitter.com/0SrpWWLTfH

— Bengal Village - Best of Brick Lane (@Bengal_Village) June 14, 2025