Ricky Syngkon Passes Away: PM नरेंद्र मोदी ने शिलांग के MP रिकी सिंगकोन के निधन पर शोक जताया, कहा ‘मेघालय के लोगों के प्रति उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें याद किया जाएगा’
गुवाहाटी/शिलॉन्ग: मेघालय (Meghalaya) की राजनीति के लिए शुक्रवार का दिन बेहद दुखद रहा. शिलॉन्ग लोकसभा सीट से सांसद (Lok Sabha Member of Parliament From Shillong) और 'वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी' (VPP) के वरिष्ठ नेता डॉ. रिकी ए.जे. संगकोन (Dr. Ricky AJ Syngkon) का आकस्मिक निधन हो गया है. गुरुवार शाम फुटबॉल खेलते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने डॉ. संगकोन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें मेघालय की जनता के प्रति समर्पित एक जनसेवक बताया है. यह भी पढ़ें: India AI Impact Summit 2026: पीएम मोदी के साथ नजर आए सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन, दिल्ली में जुटे दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स (Watch Videos)

फुटबॉल मैदान पर बिगड़ी तबीयत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. रिकी संगकोन गुरुवार शाम मवलाई मवियोंग स्थित एक खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे. मैच के दौरान वह अचानक मैदान पर गिर पड़े. उनके दोस्त उन्हें तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर की अनुपलब्धता के कारण उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया. इसके बाद उन्हें जयियाव स्थित डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल ले जाया गया, जहां रात करीब 8:42 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा:

'शिलॉन्ग के लोकसभा सांसद डॉ. रिकी ए.जे. संगकोन के निधन से दुखी हूं. उन्हें मेघालय के लोगों के लिए उनकी समर्पित सेवा के लिए याद किया जाएगा. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के साथ हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

राजनीतिक सफर और ऐतिहासिक जीत

डॉ. रिकी संगकोन मेघालय की राजनीति के उभरते हुए सितारे थे. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी VPP के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए तीन बार के कांग्रेस सांसद विंसेंट एच. पाला को 3.7 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से हराकर देश भर में सुर्खियां बटोरी थीं. यह मेघालय के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक थी.

उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने के लिए जाना जाता था. उनके असामयिक निधन से न केवल VPP बल्कि मेघालय की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है.

राज्य में शोक की लहर

सांसद के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसोंग और VPP अध्यक्ष आर्डेंट मिलर बसाइयावमोइत समेत कई विधायक और वरिष्ठ नेता अस्पताल पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी. मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए एक बड़ी क्षति बताया है. उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही उनके अंतिम संस्कार और आधिकारिक शोक के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करेगी.