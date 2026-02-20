Gold Rate Today, February 20, 2026: भारत में सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक महंगे हुए दाम; जानें 22K और 24K के ताजा भाव
आज सोने का भाव (Photo Credits: Pexels)

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों (Global Market) से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू मांग में निरंतरता के कारण शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 को भारत में सोने की कीमतों (Gold Prices) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. 'गुडरिटर्न्स' (GoodReturns) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने (24-Karat Gold) की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जिससे अब इसके दाम 1,56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं. वहीं, आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले 22 कैरेट सोने (22-Karat Gold) की कीमत भी 10 रुपये बढ़कर 1,43,460 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, February 18, 2026: भारी गिरावट के बाद स्थिर हुई सोने की कीमतें; दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में जानें आज का भाव

नेशनल प्राइस ओवरव्यू

फरवरी के अंतिम सप्ताह की शुरुआत के साथ ही पीली धातु की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. 18 कैरेट सोने के दाम में भी आनुपातिक बढ़ोतरी देखी गई है, जो वर्तमान में 1,17,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

आज के खुदरा दाम (प्रति 10 ग्राम):

  • 24 कैरेट गोल्ड: 1,56,500 रुपये

  • 22 कैरेट गोल्ड: 1,43,460 रुपये

  • 18 कैरेट गोल्ड: 1,17,380 रुपये

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (20 फरवरी, 2026)

स्थानीय करों, चुंगी और परिवहन लागत के कारण भारत के विभिन्न शहरों में सोने की कीमतें अलग-अलग होती हैं. चेन्नई आज भी देश के सबसे महंगे बाजारों में से एक बना हुआ है.

शहर 22K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) 24K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली ₹1,43,610 ₹1,56,650
मुंबई ₹1,43,460 ₹1,56,500
चेन्नई ₹1,45,010 ₹1,58,190
अहमदाबाद ₹1,43,510 ₹1,56,550
कोलकाता ₹1,43,460 ₹1,56,500
बेंगलुरु ₹1,43,460 ₹1,56,500
लखनऊ ₹1,43,610 ₹1,56,650
जयपुर ₹1,43,610 ₹1,56,650

(नोट: जोधपुर और श्रीनगर जैसे शहरों में कीमतें क्रमशः ₹1,41,530 और ₹1,41,620 के आसपास हैं।)

कीमतों में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आज की मूल्य वृद्धि के पीछे भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव प्रमुख कारण हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पॉट गोल्ड लगभग 4,900 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा है, जो सुरक्षित निवेश (safe-haven) की मांग को दर्शाता है. इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति और स्थानीय शादियों के सीजन की मांग भी घरेलू कीमतों को सहारा दे रही है.

बाजार आउटलुक और संदर्भ

फरवरी के महीने में सोने की कीमतों में काफी अस्थिरता देखी गई है. हालांकि आज की रिकवरी इस सप्ताह की शुरुआत में देखी गई हल्की गिरावट से एक राहत लेकर आई है. ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में (1 फरवरी को) सोना 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया था। वर्तमान दरें उस उच्च स्तर से अभी भी थोड़ी नीचे हैं.

महत्वपूर्ण जानकारी: ऊपर बताए गए रेट सांकेतिक हैं. इनमें वस्तु एवं सेवा कर (GST), मेकिंग चार्ज और अन्य स्थानीय लेवी शामिल नहीं हैं. सटीक कीमतों के लिए ग्राहकों को अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है.