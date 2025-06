Child Kidnapped From Agra: आगरा कैंट से 2 साल का बच्चा हुआ किडनैप! आरोपी ग्वालियर रेलवे स्टेशन के CCTV में दिखा, पुलिस तलाश में जुटी (Watch Video)

Child Kidnapped From Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से दो साल के बच्चे का एक शख्स ने किडनैप कर लिया. इस बच्चे को लेकर ये आरोपी ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया. इस आरोपी का सीसीटीवी फुटेज ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में दिखाई दिया. फुटेज में वह युवक बच्चे को साथ लेकर प्लेटफार्म से बाहर जाता नजर आया.सीसीटीवी फुटेज के अनुसार युवक ने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी और वह बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लोको शेड की ओर जाता नजर आया.इस दृश्य के सामने आते ही पुलिस की टीमें तुरंत हरकत में आ गईं.सीसीटीवी में बच्चा दिखाई देने के बाद आगरा जीआरपी की एक टीम तुरंत ग्वालियर पहुंच गई.

स्थानीय ग्वालियर पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है और शहरभर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gwalior Kidnapping Case: बच्चे को किडनैप करनेवाले दो आरोपियों का किया गया शॉर्ट एनकाउंटर, मुरैना में पुलिस ने पैर पर गोली मारकर पकड़ा (Watch Video)

बच्चे को किया किडनैप

Abducted toddler from Agra spotted with youth at Gwalior railway station; police teams on high alert, search underway.#Agra #GwaliorNews #toddler #FPJMP pic.twitter.com/xh2upYK204

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) June 16, 2025