Waqf Amendment Bill: 'जो काम पहले की सरकारों और...': वक्फ बिल को मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन, जताई गरीबों को मदद की उम्मीद (Watch Video)

Waqf Amendment Bill: हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ संशोधन बिल को ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर समर्थन दिया है. बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने कहा कि जो काम पहले की सरकारों और धर्मगुरुओं को करना चाहिए था, वो आज की सरकार ने किया है. लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए शाइस्ता अम्बर ने कहा, "जो लोग वक्फ को दान देते हैं, उनकी मंशा होती है कि वो धन या जमीन गरीबों के काम आए. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था.''

उन्होंने आगे कहा, ''वक्फ बोर्ड की नीयत और काम दोनों पर सवाल उठते रहे हैं. कुछ जगहों पर ईमानदारी से काम हुआ, लेकिन ज्यादातर मामलों में वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ."

#WATCH | All India Muslim Women Personal Law Board extends support to the Waqf Amendment Bill, which was recently passed by both Houses of parliament.

In Lucknow, Shaista Amber, President of All India Muslim Women's Personal Law Board, says, "Positive work should be done.… pic.twitter.com/6Fz4KWDH7D

