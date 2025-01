पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से की फोन पर बात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फोन पर बातचीत की. यह बातचीत ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बार हुई. इस बातचीत में भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्वॉड बैठक और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की संभावनाएं हैं. दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति जताई.

Delighted to speak with my dear friend President @realDonaldTrump @POTUS. Congratulated him on his historic second term. We are committed to a mutually beneficial and trusted partnership. We will work together for the welfare of our people and towards global peace, prosperity,…

— Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2025