Indian Railway News: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिवाली और छठ से पहले 63 जोड़ी ट्रेनें रद्द, 26 ट्रेनों के रूट बदले

Indian Railway News: पूर्वोत्तर रेलवे ने 19 से 30 सितंबर तक गोरखपुर से होकर चलने वाली 63 जोड़ी ट्रेनों को रद्द (Train Cancellation News) करने और 26 ट्रेनों के रूट बदलने (Train Root Divert) का फैसला किया है. रेलवे का कहना है कि गोरखपुर-डोमिनगढ़ के बीच तीसरी लाइन बिछाने और गोरखपुर-नकहा जंगल के बीच डबल लाइन का काम पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 22 सितंबर को प्री-इंटरलॉक (Pre-Interlock) और 23 से 26 सितंबर तक नॉन-इंटरलॉक का काम (Non-interlock Work) किया जाएगा. इसके लिए ट्रैक पर ब्लॉक लिया जाएगा. रेलवे सुरक्षा आयुक्त 26 सितंबर को काम का निरीक्षण करेंगे.

रेलवे का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने से लाइन की क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों की देरी कम होगी और भविष्य में त्योहारों के दौरान और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकेंगी.

कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी?

19 से 30 सितंबर तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द रहेंगी. इनमें थावे-नखा जंगल डेमू, गोरखपुर-बठिंडा एक्सप्रेस, गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, गोरखपुर-अमृतसर एक्सप्रेस, गोरखपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस, गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस, गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस और गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस शामिल हैं. इसके अलावा, गोरखपुर-गोंडा, गोरखपुर-छपरा और नरकटियागंज-गोरखपुर जैसी कई पैसेंजर और डेमू ट्रेनें भी नहीं चलेंगी.

कौन सी ट्रेनों के रूट बदले गए हैं?

ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने के साथ ही 26 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. इनमें कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस अब छपरा-वाराणसी-प्रयागराज के रास्ते चलेगी और गोरखपुर, बस्ती, सीवान जैसे स्टेशनों पर नहीं रुकेगी. बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी रूट से होकर जाएगी. जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस छपरा-वाराणसी-सुल्तानपुर रूट से होकर चलेगी. वहीं, हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस वाराणसी-अयोध्या कैंट रूट से होकर गुजरेगी.

यात्रियों को होगी परेशानी

त्योहारों के दौरान जब लाखों लोग अपने घरों को लौटते हैं, तो इन ट्रेनों का रद्द होना और रूट बदलना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी साबित हो सकता है. खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्री इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे. हालांकि, रेलवे का कहना है कि इस काम के पूरा होने के बाद ट्रेनों की गति और संचालन में काफी सुधार होगा.