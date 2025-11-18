नीतीश कुमार 20 नवंबर को फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, 10वीं बार लेंगे शपथ; पटना में तैयारियां तेज

Nitish Kumar and PM Modi | PTI

पटना: बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर सत्ता का समीकरण तय हो गया है. नीतीश कुमार 20 नवंबर को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और इस आयोजन को लेकर पटना के गांधी मैदान में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित NDA-शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे.

JD(U) सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को 19 नवंबर को आधिकारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा. इसके अगले दिन वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. खबर है कि शपथ ग्रहण से पहले वे मौजूदा विधानसभा को भंग करने की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे.

सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर मौजूदा विधान सभा भंग करने की अनुशंसा भी कर दी है. इससे नए प्रशासन के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अब सबकी नजर 20 नवंबर के शपथ ग्रहण पर और नई सरकार में शामिल होने वाले चेहरों पर टिकी है.

BJP ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू

बीजेपी ने मंगलवार को विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक के रूप में अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है.

उधर, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच, सुरक्षा व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं.

कैसा होगा नया मंत्रिमंडल? NDA में सीटों के हिसाब से बंटवारा तय

नई सरकार में किसे जगह मिलेगी, इस पर NDA के भीतर गहन चर्चा जारी है. सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर दल को लगभग छह विधायकों पर एक मंत्री के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले.

एक वरिष्ठ BJP नेता के अनुसार RLM और HAM(S) को एक-एक मंत्री पद, LJP(RV) को लगभग तीन मंत्री पद बाकी 30 से 31 मंत्री पद BJP और JD(U) के बीच बांटे जाएंगे

इसके अलावा, दो उपमुख्यमंत्री पदों में भी बदलाव संभव है. सूत्रों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद इस बार BJP के खाते में जाने की संभावना है.

तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता चुने गए

उधर, RJD की ओर से तेजस्वी यादव को एक बार फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है. NDA की जोरदार लहर के कारण RJD का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और पार्टी केवल 25 सीटों पर सिमट गई. तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं और यह दूसरी बार होगा जब वे विपक्ष के नेता के तौर पर कार्य करेंगे.