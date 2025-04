Mumbai Metro 3: शीतलादेवी मेट्रो स्टेशन की पहली झलक, मुंबई मेट्रो ने शेयर की तस्वीरें

मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतर्गत स्थित शितलादेवी मेट्रो स्टेशन, तकनीकी कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है. यह स्टेशन घनी आबादी वाले क्षेत्र में, पुराने भवनों के निकट और विशाल जल पाइपलाइनों के आसपास निर्मित किया गया है, जिससे इसके निर्माण में अनेक चुनौतियां सामने आईं.

शितलादेवी स्टेशन का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) का उपयोग करके किया गया, जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सुरंग निर्माण के लिए उपयुक्त तकनीक है. इस पद्धति के माध्यम से, स्टेशन को आसपास की संरचनाओं की स्थिरता बनाए रखते हुए सुरक्षित रूप से निर्मित किया गया. निर्माण के दौरान, आसपास की इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया. शितलादेवी स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए छह प्रवेश/निकास द्वार हैं.

Mumbai Metro Line 3 Update: बीकेसी से वर्ली के बीच जल्द शुरू होगी मेट्रो, यहां देखें अनुमानित तारीख.

Presenting the first glimpse of the #Shitladevi metro station, where engineering met endurance. Built inches from old buildings, around massive water pipelines, and amidst varied challenges, this station stands as a testament to persistence and precision. #MumbaiUnderground… pic.twitter.com/zcPZ3sOFz2

— MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) April 10, 2025