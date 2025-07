England Squad For IND vs ENG 4th Test 2025: टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को जीत दिलाने वाले स्पिनर शोएब बशीर अब आगे के मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. बशीर की बायीं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से वह शेष सीरीज से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. शोएब बशीर की जगह टीम में अनुभवी ऑलराउंडर लियाम डॉसन को शामिल किया गया है. लियाम डॉसन लंबे समय से हैम्पशायर के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें 2023 और 2024 में लगातार दो बार PCA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था. वहीं, इंग्लैंड की टीम में गस एटकिंसन, जैकब बाथेल और जोश टंग को बरकरार रखा गया है. सैम कुक को टीम से रिलीज कर दिया गया है ताकि वह काउंटी चैम्पियनशिप में हिस्सा ले सकें. चौथा टेस्ट 23 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड 2-1 की बढ़त के साथ उतर रही है और उसकी नज़र सीरीज जीत पर होगी.

चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लिश स्क्वाड का ऐलान

— England Cricket (@englandcricket) July 15, 2025