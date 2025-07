New Jersey Flood: अमेरिका के न्यू जर्सी के प्लेनफील्ड में भीषण बाढ़ से जन जीवन प्रभावित, सड़के नदियों में हुई तब्दील, पानी में डूबी कई कारें;VIDEO

New Jersey Flood: न्यू जर्सी और पूर्वी अमेरिका के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. प्लेनफील्ड, स्कॉच प्लेन्स और रूट 22 जैसे इलाकों से सड़कों पर बहते पानी और गाड़ियों के तैरते हुए दृश्य सामने आए हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.नेशनल वेदर सर्विस ने सोमवार शाम 7:31 बजे चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इलाके में पहले ही 1 से 2 इंच तक बारिश हो चुकी है और अगले कुछ घंटों में 1 से 2 इंच और हो सकती है.बारिश की तीव्रता 2 इंच प्रति घंटा तक पहुंचने से शहरी क्षेत्रों, राजमार्गों और निचले इलाकों में जानलेवा जलभराव की स्थिति बन गई.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Top_Disaster नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

न्यू जर्सी में बाढ़ ने मचाई तबाही

