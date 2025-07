Navi Mumbai Rains: नवी मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, कई इलाकों में वाहन फंसे; देखें VIDEOS

Navi Mumbai Rains: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला जारी हैं. वहीं मुंबई से सटे नवी मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, इस भारी बारिश के कारण लोगों के दैनिक जीवन और यातायात पर भी गहरा असर पड़ा है.

समाचार एजेंसी ANI द्वारा जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि नवी मुंबई की सड़कों पर जलभराव के कारण एक ऑटो चालक अपनी गाड़ी को पानी से भरे रास्ते में धकेलता हुआ नजर आ रहा है. यह भी पढ़े: Mumbai Rain: मुंबई में बारिश के बाद जलभराव पर BMC की कार्रवाई, 4 मिनी पंपिंग स्टेशन ऑपरेटरों पर ठोका 10-10 लाख रूपये का जुर्माना

नवी मुंबई भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा

#WATCH | Maharashtra | Heavy rain in Navi Mumbai triggers waterlogging in parts of the city pic.twitter.com/HgGmaheUOo

— ANI (@ANI) July 15, 2025