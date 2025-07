PM Modi ने B Saroja Devi को दी श्रद्धांजलि, 'अभिनय सरस्वती की परफॉर्मेंस ने पीढ़ियों पर छोड़ी अमिट छाप'

PM Modi Pays Tribute to B Saroja Devi: भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. 87 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में सोमवार को उनका निधन हुआ. पीएम मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि उन्होंने भारतीय सिनेमा और संस्कृति में एक ‘उत्कृष्ट प्रतीक’ के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. पीएम मोदी ने लिखा, “प्रसिद्ध फिल्म पर्सनालिटी बी सरोजा देवी जी के निधन से दुखी हूं. उन्हें भारतीय सिनेमा और संस्कृति के एक बेहतरीन आइकन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा. उनकी विविध भूमिकाओं ने पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाला. अलग-अलग भाषाओं और थीम पर आधारित उनके काम ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया.” उन्होंने आगे कहा, “मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति.”

बी सरोजा देवी ने 17 साल की उम्र में कन्नड़ फिल्म ‘महाकवि कालिदास’ (1955) से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और सिंहली समेत 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया. ‘नाडोडी मन्नन’ (1958) ने उन्हें तमिल सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर दिया. उन्होंने एमजी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन और एनटी रामाराव जैसे दिग्गजों के साथ काम किया.

Saddened by the passing of the noted film personality, B. Saroja Devi Ji. She will be remembered as an exemplary icon of Indian cinema and culture. Her diverse performances left an indelible mark across generations. Her works, spanning different languages and covering diverse…

