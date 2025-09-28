Lata Mangeshkar Birth Anniversary: लता मंगेशकर की जयंती पर देश ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने किया योगदान को याद

नई दिल्ली, 28 सितंबर : स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती (Lata Mangeshkar Birth Anniversary) पर देश के प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर के योगदान को याद करते हुए उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अपने सुरों से भारतीय संगीत को नई पहचान देने वालीं, करोड़ों देशवासियों की सबसे पसंदीदा संगीतज्ञ, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं."

अमित शाह ने आगे लिखा, "लता दीदी के सुरों में सहजता, स्थिरता और वह आत्मीयता थी, जो हर एक श्रोता को मंत्रमुग्ध कर जाती थी. उनसे जब भी मिलना हुआ, संगीत और कला संबंधी विषयों पर लम्बी बातचीत हुई. अनेक भाषाओं और बोलियों के संगीत को अपनी जादुई आवाज से समृद्ध बनाने वालीं लता दीदी अपनी गीतों के माध्यम से करोड़ों देशवासियों के मन में अनंतकाल तक बसी रहेंगी." केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है. उन्होंने लिखा, 'स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें सादर नमन." केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर को याद करते हुए उनके योगदान को अप्रतिम बताया. उन्होंने लिखा, "लता दीदी ने अपने सुरों के माध्यम से भारतीय संगीत को विश्वपटल पर विशिष्ट पहचान दी. उनकी अप्रतिम, अद्वितीय, अनूठी आवाज संगीत को नव प्राण प्रदान कर समृद्ध करती है. आपके मधुर गीत व दिव्य स्वर युगों-युगों तक हमारे हृदय में जीवंत रहेंगे." यह भी पढ़ें : Mann Ki Baat 126th Episode: ‘मन की बात’ के 126वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर को 'महान सुर साधिका' और 'स्वर सम्राज्ञी' कहते हुए उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने लिखा, "उनके दिव्य स्वर भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति हैं. भक्ति से देशभक्ति तक, विरह से उत्सव तक हर भाव को उनके कंठ ने अमर कर दिया. आपकी वाणी हर भारतीय के हृदय में सदैव गुंजायमान रहेगी.