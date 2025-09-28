Mann Ki Baat 126th Episode: 'मन की बात' के 126वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली, 28 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवार को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' (Mann Ki Baat) के 126वें एपिसोड को संबोधित करेंगे. यह प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से देश भर के नागरिकों तक पहुंचेगा, जिसमें आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूजऑनएयर मोबाइल ऐप और आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल शामिल हैं. यह कार्यक्रम, हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है, जनसंचार में एक प्रमुख पहल बन गया है, जिससे प्रधानमंत्री भारत के लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं.

हिंदी प्रसारण के बाद, आकाशवाणी कई क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा, जिससे भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित होगी. मन की बात, जो अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ, ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण नवाचार जैसे कई विषयों को छुआ है. इसने नागरिकों के नेतृत्व वाले आंदोलनों को बढ़ावा दिया और देश भर के गुमनाम नायकों की कहानियों को उजागर किया. मन की बात के 125वें एपिसोड में, पीएम मोदी ने एक सिक्योरिटी गार्ड की तारीफ की थी, जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए सभी सैनिकों के नाम एकत्र और संरक्षित किए. उन्होंने राष्ट्रीय एकता और खेलों के महत्व पर भी जोर दिया, जो भारत को जीवंत और ऊर्जावान बनाते हैं. यह भी पढ़ें : तमिलनाडु: करूर भगदड़ में अब तक 42 लोगों ने गंवाई जान, आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार?

प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत का भाव देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है. इसमें खेलों की अहम भूमिका है. इसलिए मैं कहता हूं, "जो खेलता है, वो खिलता है." उन्होंने खोले इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के प्रतिभागी मोहसिन अली और ओडिशा की रस्मिता साहू जैसे खिलाड़ियों से संक्षिप्त लेकिन प्रेरणादायक बातचीत की, और उनकी लगन और उपलब्धियों की सराहना की