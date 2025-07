SL vs BAN 3rd T20I 2025 Preview: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका आखिरी टी20 होगा निर्णायक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Preview: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का तीसरा मुकाबला 16 जुलाई(बुधवार) को कोलंबो (Colombo) के आर.प्रेमदासा स्टेडियम(R.Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है, जिससे यह मैच दोनों टीमों के लिए फाइनल की तरह अहम हो गया है. दूसरे टी20 में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 83 रनों से हराकर वापसी की थी, जिसने तीसरे मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है. मौसम की बात करें तो मैच के दिन तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, आसमान में बादल रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना सिर्फ 15% है, जिससे मुकाबले में मौसम के खलल डालने की उम्मीद बहुत कम है. 72% आर्द्रता और 24 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही हवा गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद दे सकती है. ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी से मचेगा कोहराम, जानिए शेड्यूल, फॉर्मेट, टीमें और LA28 गेम्स से जुड़ी हर ज़रूरी डिटेल्स

स्टेडियम के हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो यह पिच बल्लेबाज़ों के लिए ज्यादा मददगार नहीं रही है. पिछले कुछ टी20 मैचों में औसतन स्कोर केवल 130 रन रहा है, जिससे यह साफ है कि गेंदबाजों को यहां मदद मिलती है. खासतौर पर तेज गेंदबाजों को, जिन्होंने पिछले पांच मैचों में 39 विकेट चटकाए हैं, जबकि स्पिनरों को 23 विकेट मिले. ऐसे में दोनों टीमों के बल्लेबाजों की परीक्षा होगी और गेंदबाजों की भूमिका निर्णायक हो सकती है. आमने-सामने के मुकाबलों में श्रीलंका को थोड़ी बढ़त मिली है. पिछले 8 मैचों में उसने 5 में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश ने 3 बार बाज़ी मारी है. घरेलू परिस्थितियों में खेलने का फायदा श्रीलंका को मिल सकता है, लेकिन बांग्लादेश की हालिया जीत ने मुकाबले को पूरी तरह से बराबरी पर ला दिया है.

टी20 में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स(SL vs BAN Head to Head Records):श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का अब तक का आमना-सामना काफी प्रतिस्पर्धात्मक रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 16 टी20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश ने 6 बार बाज़ी मारी है. दोनों के बीच अब तक कोई भी मैच बिना नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 2025 मैच की प्रमुख खिलाड़ी(SL vs BAN Key Players To Watch Out): कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, बिनुरा फर्नांडो, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SL vs BAN Mini Battle): श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका और बांग्लादेश के गेंदबाज रिशाद हुसैन के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, लिटन दास और बिनुरा फर्नांडो के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका तीसरा टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 16 जुलाई(बुधवार) को कोलंबो (Colombo) के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 07:00 PM खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 06:30 PM को होगा.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में Sony Sports Network के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां दर्शक इसे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में देख सकेंगे. इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SonyLiv और FanCode ऐप/वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. क्रिकेट फैंस अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर इन ऐप्स के ज़रिए इस टेस्ट मैच का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, चमिका करुणारत्ने, जेफरी वांडरसे, महीश थीक्षाना, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: परवेज़ हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन मिराज, मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान