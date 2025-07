King Charles III Meets Team India's Cricketers: इस समय भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पुरुष और महिला टीमें लंदन में मौजूद हैं. जहां एक ओर शुभमन गिल की कप्तानी में पुरुष टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला खेला, वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में व्यस्त रही और अब वनडे सीरीज़ में हिस्सा लेगी. इसी बीच, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने एक खास मुलाकात के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में आमंत्रित किया. इस मुलाकात के दौरान किंग चार्ल्स ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनके साथ यादगार तस्वीर भी खिंचवाई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

किंग चार्ल्स तृतीय से मिले टीम इंडिया के क्रिकेट सितारे

#WATCH | The United Kingdom: King Charles III pose with the players of the Indian Men's and Women's Cricket team, the coach, staff members and BCCI officials, at St. James's Palace in London. pic.twitter.com/YRhQPcXvuw

