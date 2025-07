गजब! डिलीवरी बॉय की जगह पिज्जा लेकर पहुंची पुलिस, दरवाजा खोलते ही लड़की के उड़ गए होश; जानें पूरा मामला (Watch Video)

Tempe Police Pizza Delivery: पुलिस का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में डर, सख्ती या कानून का ख्याल आता है, लेकिन अमेरिका के एरिजोना राज्य में पुलिस ने कुछ ऐसा किया जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. यहां के दो पुलिसकर्मी न सिर्फ कानून के रखवाले बने, बल्कि पिज्जा डिलीवरी बॉय की भूमिका भी निभाई, और वो भी बड़े ही मज़ेदार अंदाज में. मामला टेम्पे पुलिस डिपार्टमेंट का है, जिन्होंने अपने आधिकारिक X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पुलिसकर्मी एक महिला के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके हाथ में एक बड़ा पिज्जा बॉक्स है.

When a delivery driver was arrested during a traffic stop, our officers made sure the pizza still got to the customer. The order was Hot-N-Ready, and the suspect was Caught-N-Steady. 🍕🚨 We’re committed to serving our community 24/7—whether it’s safety or pizza delivery! pic.twitter.com/mjwy9KXPIk

— Tempe Police Department (@TempePolice) July 12, 2025