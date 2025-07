Zomato’s New Ad: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) ने अब तक का सबसे बड़ा ऐड लॉन्च कर दिया है, जिसमें एक साथ चार बड़े सितारे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), एआर रहमान (AR Rahman) और मैरी कॉम (Mary Kom) नजर आ रहे हैं. इस ऐड का थीम है, "हंगर कैन टेक यू प्लेसेज (Hunger Can Take You Places)", यानी भूख आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है. वीडियो की शुरुआत होती है बुमराह से, फिर शाहरुख एक शानदार सिंहासन पर दिखते हैं. इसके बाद मैरी कॉम और रहमान की झलक मिलती है. पुराने इंटरव्यू, मैच, बीटीएस और इमोशनल मोमेंट्स को दिखाकर बताया गया है कि "सफलता का सीक्रेट इंग्रीडिएंट है, हसल" यानी मेहनत.

ये विज्ञापन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैन्स इसकी तारीफ कर रहे हैं.

