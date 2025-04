भारत पहुंचने वाला है आतंकी तहव्वुर राणा, JLN मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर-2 बंद, हाई अलर्ट पर NIA मुख्यालय

नई दिल्ली: 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा के मददगार तहव्वुर राणा को आज अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया जा रहा है. राणा को विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और ये विमान पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा. इसके बाद बुलेटप्रूफ गाड़ी में उसे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए (NIA) मुख्यालय ले जाया गया.

इस दौरान एनआईए और रॉ (RAW) की टीमों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला. एयरपोर्ट से लेकर एनआईए दफ्तर तक राणा की मूवमेंट को लेकर कई स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और SWAT कमांडोज को एयरपोर्ट व अन्य संवेदनशील स्थलों पर तैनात किया गया है.

एनआईए मुख्यालय के ठीक सामने स्थित जवाहरलाल नेहरू (JLN) मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 को सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. स्थानीय पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) की टीम भी इलाके में तैनात है.

सूत्रों के अनुसार, तहव्वुर राणा को दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. हालांकि सुरक्षा कारणों से संभावना है कि उसे वर्चुअली ही कोर्ट में पेश किया जाएगा. इससे पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. एनआईए की टीम भारत पहुंचते ही उसे आधिकारिक रूप से हिरासत में ले चुकी है.

#WATCH | Gate number 2 of Jawahar Lal Nehru (JLN) Stadium metro station, which is opposite to the NIA headquarters, has been closed. pic.twitter.com/eRa8s0ojlx

— ANI (@ANI) April 10, 2025