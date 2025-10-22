Remembering Sharda Sinha: दिवाली के बाद मनाए जाने वाले आस्था के महापर्व छठ पूजा (Chhath Puja) का नाम आते ही सबसे पहले जहन में शारदा सिन्हा (Sharda Sinha) की छवि उभर कर आती है, जिन्होंने छठ मईया के कई गीतों को अपनी मधुर आवाज में गाया है. लोक गायिका शारदा सिन्हा को छठी मईया की गायिका कहा जाता है, भले ही शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो अपनी गीतों के जरिए आज भी सबके बीच मौजूद हैं. पिछले साल शारदा सिन्हा ने जब फीलमची म्यूजिक अवॉर्ड्स 2024 (Filamchi Music Awards 2024) में शिरकत की थी, तब उन्होंने अपनी जादूई आवाज से हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया था. आप इस शो को फीलमची भोजपुरी (Filamchi Bhojpuri) के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और शारदा सिन्हा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Chaar Nanad Ki Ek Bhaujayi: फीलमची भोजपुरी की चौथी ओरिजनल फिल्म ‘चार ननद की एक भौजाई’ का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर रक्षा बंधन के मौके पर

लोक गायिका शारदा सिन्हा को करें याद

