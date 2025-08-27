Inspector Zende Release Date: 'इंस्पेक्टर जेंडे' में मनोज बाजपेयी की एक्टिंग देखने के बाद ओम राउत ने बताई अपनी अधूरी इच्छा

मुंबई, 27 अगस्त : एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' (Inspector Zende) 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. इस फिल्म को फिल्म निर्देशक ओम राउत ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म रिलीज होने से पहले ओम राउत ने आईएएनएस से मनोज बाजपेयी को लेकर एक खास इच्छा जाहिर की. ओम राउत (Om Raut) ने यह ही बताया कि मनोज बाजपेयी के साथ काम करने का अनुभव उनके लिए कैसा रहा. उन्होंने कहा कि 'इंस्पेक्टर जेंडे' का निर्माता बनना तब तक मजेदार था,जब तक उन्होंने मनोज बाजपेयी को अभिनय करते नहीं देखा था. जैसे ही ये हुआ तो उनके मन में तुरंत निर्देशक की कुर्सी पर बैठकर मनोज बाजपेयी को निर्देशित करने की इच्छा जाग उठी, लेकिन किसी तरह उन्होंने इस पर काबू पाया.

ओम राउत ने आईएएनएस को बताया, "मनोज बाजपेयी सर को मूवी में कास्ट किया गया और इतने अच्छे अभिनेता के साथ काम करना वाकई एक सुखद अनुभव था. मेरा मतलब है, कभी-कभी आपको लगता है कि इतना शानदार अभिनेता जो वास्तव में फिल्म में काम कर रहा है और आप निर्देशन नहीं कर रहे हैं. आप वहां एक तरफ बैठकर बस उन्हें अभिनय करते हुए देख रहे हैं. यह एक शानदार अनुभव है." यह भी पढ़ें : Operation Mahadev: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘ऑपरेशन महादेव’ में शामिल सुरक्षाकर्मियों को सम्मानित किया

इस दौरान ओम राउत ने अपनी अधूरी इच्छा भी जाहिर की. ओम ने कहा, "एक दिन, ईश्वर की इच्छा से मुझे मनोज बाजपेयी सर को निर्देशित करने का मौका मिलेगा और उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा. इसलिए यह एक शानदार अनुभव है. यह एक प्यारा बदलाव है. यह एक नई भूमिका है और मैं वास्तव में इसका आनंद ले रहा हूं."

चिन्मय डी. मंडलेकर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इस फिल्म में एक्टर मनोज बाजपेयी और जिम सर्भ ने मुख्य भूमिका निभाई है. यह फिल्म कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज पर आधारित है. फिल्म में मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे का किरदार निभाते दिखाई देंगे. वहीं एक्टर जिम सर्भ एक चालाक अपराधी कार्ल भोजराज का किरदार निभा रहे हैं, जिसे ‘स्विमसूट किलर’ के नाम से जाना जाता है. फिल्म में किरदारों के नाम बदले गए हैं.