Chennai Horror: खौफनाक कदम! कर्ज में डूबे कारोबारी ने पत्नी और 2 बच्चों को दिया जहर, फिर काट लिया खुद का गला

Chennai Murder Suicide: चेन्नई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान एक 45 वर्षीय व्यवसायी ने अपनी पत्नी और दो बेटों की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. यह दुखद घटना नीलंकरई के पास ईस्ट कोस्ट रोड पर इंजम्बक्कम (Injambakkam Businessman Suicide Case) इलाके में हुई. मृतकों की पहचान चिरंजीवी दामोदर गुप्ता (45), उनकी पत्नी रेवती (36) और दो बेटों, ऋत्विक (15) और दीक्षित अश्व (11) के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, चिरंजीवी अन्ना सलाई में एक सीसीटीवी कैमरा शोरूम चलाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका व्यवसाय घाटे में चल रहा था. बताया जा रहा है कि वह पिछले 10 सालों से भारी कर्ज में डूबे हुए थे और करोड़ों रुपये का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे.

तलाशी के दौरान मिला सुसाइड नोट

घर की तलाशी के दौरान पुलिस को पति-पत्नी दोनों के हस्ताक्षर वाला एक सुसाइड नोट (Suicide Note) मिला. इसमें कहा गया है कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और वे अपने कर्ज से बेहद परेशान थे. पुलिस को शक है कि चिरंजीवी ने अपनी पत्नी और बच्चों को नींद की गोलियां दी होंगी, क्योंकि घर में किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले. इसके बाद खुद का गला काट लिया.

आर्थिक तंगी और कर्ज बनी वजह

जब एक रिश्तेदार फोन पर उससे संपर्क नहीं कर पाया, तो उन्होंने परिवार को सूचित किया. वे घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद पाया. दरवाजा तोड़ने पर चिरंजीवी बाथरूम में मृत पाए गए. पुलिस (Chennai Police) ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोयापेट्टा सरकारी अस्पताल (Royapettah Government Hospital) भेज दिया है. पुलिस कुल कर्ज का पता लगाने के लिए बैंक और ऋण रिकॉर्ड की जांच कर रही है.