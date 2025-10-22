ChatGPT Atlas Download: क्या OpenAI का नया AI‑ब्राउज़र iOS, Android और Windows पर है उपलब्ध? जानें macOS पर डाउनलोड करने का सही तरीका, फीचर्स और उपलब्धता

(Photo Credits WC)

ChatGPT Atlas Download: OpenAI ने अपना नया वेब ब्राउज़र ChatGPT Atlas लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्मार्ट और निजी ब्राउज़िंग अनुभव देता है। यह ब्राउज़र वेबसाइट्स से जुड़ी जानकारियों को याद रखने, विश्लेषण करने और यूज़र को ज़रूरत के अनुसार वह संदर्भ दोबारा देने में सक्षम है. फिलहाल यह ब्राउज़र केवल macOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसे Free, Plus, Pro और Go प्लान वाले यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस, एंटरप्राइज़ और एजुकेशन अकाउंट्स के लिए यह बीटा वर्जन में उपलब्ध है — अगर एडमिन ने अनुमति दी हो.

Atlas ब्राउज़र के AI फीचर्स और प्राइवेसी सेटिंग्स

ChatGPT Atlas में खास फीचर है – ब्राउज़र मेमोरी, जो यूज़र की अनुमति से साइट्स को "याद" रखती है ताकि बाद में उसी डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर अनुभव दिया जा सके। हर यूज़र तय कर सकता है कि ChatGPT कौन-सी साइट्स को देख सकता है और कौन-सी को नहीं। यूज़र किसी भी समय ब्राउज़िंग हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, किसी एक पेज की मेमोरी मिटा सकते हैं या फिर Incognito Mode का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह भी पढ़े: ChatGPT का नया फीचर, एडल्ट कंटेंट में भी पीछे नहीं रहना चाहता AI, इरोटिका चैट का ऑप्शन भी जल्द

OpenAI के अनुसार, “अगर ब्राउज़र मेमोरी ऑन भी हो, तब भी यूज़र यह तय कर सकते हैं कि ChatGPT किसी साइट को देख पाए या नहीं — इसके लिए ऐड्रेस बार में एक टॉगल बटन होगा।”

क्या ChatGPT Atlas Android, iOS और Windows पर उपलब्ध है?

OpenAI के CEO ई तरफ से जवाब में कहा गया कि नहीं, अभी यह ब्राउज़र केवल macOS यूज़र्स के लिए उपलब्ध है. लेकिन OpenAI ने अपनी ऑफिशियल जानकारी में कहा है कि Windows, iOS और Android के लिए ChatGPT Atlas का सपोर्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा. यह जानकारी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन द्वारा दी गई एक ब्लॉग पोस्ट में साझा की गई थी। यानी जो यूज़र अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इसका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा.

macOS पर ChatGPT Atlas कैसे डाउनलोड करें?

यदि आप Mac यूज़र हैं, तो ChatGPT Atlas को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने किसी भी वेब ब्राउज़र से chatgpt.com/atlas वेबसाइट पर जाएं। वहां से .dmg फॉर्मेट में इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करें। डाउनलोड पूरा होने के बाद, उस फाइल को खोलें और Atlas ऐप को "Applications" फोल्डर में ड्रैग करें। इसके बाद ऐप लॉन्च करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। अब आप इस AI-पावर्ड ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एक साइडबार भी शामिल है जो वेबसाइट कंटेंट का सारांश, तुलना या विश्लेषण करने में मदद करता है.