Fact Check: विराट कोहली IND vs AUS दूसरे वनडे में शून्य पर आउट होने के बाद बेटे अकाय की पैरेंट-टीचर मीटिंग में शामिल होने लंदन हुए रवाना? क्या है सच
Fake Posts Claiming Virat Kohli Left For London | @NutBoult and @PrimeKohli/X

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में डक (शून्य) पर आउट होने के बाद अचानक लंदन रवाना हो गए, ताकि वे अपने बेटे अकाय के पैरेंट-टीचर मीटिंग में शामिल हो सकें. लेकिन क्या यह खबर सच है? आइए जानते हैं सच्चाई क्या है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ इस समय ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है. पहले मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा और दूसरे मैच में विराट कोहली एक बार फिर बिना रन बनाए आउट हो गए. इसी बीच कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स वायरल होने लगीं जिनमें दावा किया गया कि कोहली मैच खत्म होते ही लंदन रवाना हो गए हैं.

इन पोस्ट्स में यह भी लिखा गया कि कोहली अपने बेटे अकाय के स्कूल में पैरेंट-टीचर मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं और तीसरे वनडे से पहले वापस लौट आएंगे.

विराट कोहली के लंदन जाने का झूठा दावा

विराट कोहली के लंदन रवाना होने का एक और झूठा दावा

वायरल दावे की सच्चाई

हकीकत में, यह खबर पूरी तरह फर्जी है. कोहली मैच के दौरान पूरे समय मैदान पर मौजूद थे. जब भारत बल्लेबाजी पूरी कर चुका था, तब ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान कोहली ने शानदार फील्डिंग की, यहां तक कि उन्होंने ट्रैविस हेड का कैच भी पकड़ा.

विराट कोहली ने कैच लपककर ट्रैविस हेड को आउट किया

यानी कि वह पूरे मैच के दौरान टीम इंडिया के साथ मैदान पर मौजूद थे और कहीं नहीं गए. सोशल मीडिया पर फैली ये खबरें AI-जनरेटेड या एडिटेड पोस्ट्स पर आधारित हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है.

विराट कोहली के लंदन जाने का दावा पूरी तरह झूठा है. वह भारत की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद हैं और आगामी तीसरे वनडे की तैयारी कर रहे हैं.