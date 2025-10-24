US: अलास्का एयरलाइंस का IT सिस्टम फिर ठप, कई उड़ानें रद्द; यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस जांचने की अपील
Alaska Airlines IT Outageअमेरिका की अलास्का एयरलाइंस में गुरुवार रात एक बड़ी तकनीकी समस्या आ गई. आईटी सिस्टम में खराबी (Alaska Airlines IT System Fail) के कारण कंपनी को देशभर के सभी हवाई अड्डों पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोकनी पड़ीं. यात्रियों को लगभग तीन घंटे तक भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, जिसके बाद देर रात उड़ानें धीरे-धीरे फिर से शुरू हुईं. एयरलाइन के अनुसार, यह समस्या उसके मुख्य सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण हुई. यात्री चेक-इन (Check-in), वेबसाइट बुकिंग (Website Booking) और मोबाइल ऐप (Mobile App) सेवाएं बाधित हुईं.

इससे अलास्का एयरलाइंस के साथ-साथ उसकी सहायक कंपनी होराइजन एयर (Horizon Air) की उड़ानें भी बाधित हुईं.

अभी भी एक आईटी आउटेज का सामना कर रहे

देर रात उड़ानें धीरे-धीरे फिर से शुरू

कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा, "आईटी खराबी के कारण हमारा परिचालन प्रभावित हुआ है. उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं. असुविधा के लिए हमें खेद है." कुछ घंटों बाद, कंपनी ने एक और अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया कि "टीम सिस्टम को बहाल करने के लिए काम कर रही हैं, और परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है."

यात्रियों ने सोशल मीडिया पर की शिकायतें

यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एयरलाइन के साथ अपनी शिकायतें साझा कीं. कई उपयोगकर्ताओं ने ऐप और वेबसाइट के काम न करने की शिकायत की, जिस पर कंपनी ने जवाब देते हुए कहा, "तकनीकी समस्या जल्द ही हल हो जाएगी."

IT आउटेज पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं

अलास्का एयर के ऐप में समस्या आ रही है

वेबसाइट पर अभी बुकिंग में समस्याएं आ रही हैं

जुलाई में IT आउटेज की हुई थी समस्या

गौरतलब है कि अलास्का एयरलाइंस को भी इसी साल जुलाई में तीन घंटे की आईटी आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिससे सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई थीं. इन लगातार तकनीकी गड़बड़ियों ने कंपनी की आईटी सुरक्षा और बैकअप सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.