US: अलास्का एयरलाइंस का IT सिस्टम फिर ठप, कई उड़ानें रद्द; यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस जांचने की अपील

Alaska Airlines technical glitch (Photo- @AlaskaAir/X)

Alaska Airlines IT Outage: अमेरिका की अलास्का एयरलाइंस में गुरुवार रात एक बड़ी तकनीकी समस्या आ गई. आईटी सिस्टम में खराबी (Alaska Airlines IT System Fail) के कारण कंपनी को देशभर के सभी हवाई अड्डों पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोकनी पड़ीं. यात्रियों को लगभग तीन घंटे तक भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, जिसके बाद देर रात उड़ानें धीरे-धीरे फिर से शुरू हुईं. एयरलाइन के अनुसार, यह समस्या उसके मुख्य सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण हुई. यात्री चेक-इन (Check-in), वेबसाइट बुकिंग (Website Booking) और मोबाइल ऐप (Mobile App) सेवाएं बाधित हुईं.

इससे अलास्का एयरलाइंस के साथ-साथ उसकी सहायक कंपनी होराइजन एयर (Horizon Air) की उड़ानें भी बाधित हुईं.

ये भी पढें: रद्द होगा एयर इंडिया का लाइसेंस? बार-बार की गलतियों पर DGCA सख्त, एयरलाइंस को दी आखिरी चेतावनी

अभी भी एक आईटी आउटेज का सामना कर रहे

We are still experiencing an IT outage affecting our operations that has resulted in cancellations of some of our flights this evening and into tomorrow. We apologize for the inconvenience and ask that you check your flight status before heading to the airport. https://t.co/zfmlZPAc8o — Alaska Airlines (@AlaskaAir) October 24, 2025

देर रात उड़ानें धीरे-धीरे फिर से शुरू

कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा, "आईटी खराबी के कारण हमारा परिचालन प्रभावित हुआ है. उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं. असुविधा के लिए हमें खेद है." कुछ घंटों बाद, कंपनी ने एक और अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया कि "टीम सिस्टम को बहाल करने के लिए काम कर रही हैं, और परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है."

यात्रियों ने सोशल मीडिया पर की शिकायतें

यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एयरलाइन के साथ अपनी शिकायतें साझा कीं. कई उपयोगकर्ताओं ने ऐप और वेबसाइट के काम न करने की शिकायत की, जिस पर कंपनी ने जवाब देते हुए कहा, "तकनीकी समस्या जल्द ही हल हो जाएगी."

IT आउटेज पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं

@AlaskaAir so no official response to the IT outage? No "we are working on it?" No "we apologize for the challenges you are facing?" Nothing, huh? — Chandler Alford (@ArcticLife818) October 24, 2025

अलास्का एयर के ऐप में समस्या आ रही है

@AlaskaAir are you having problems with your app today? My gate was wrong on both of my flights and every time I try to refresh I get an error! — Rachel Koch (@RachelMKoch) October 23, 2025

वेबसाइट पर अभी बुकिंग में समस्याएं आ रही हैं

@AlaskaAir is your website experience booking problems right now? Have tried multiple times and looks like you have an outage. — FreZ (@FreZNutZ1) October 23, 2025

जुलाई में IT आउटेज की हुई थी समस्या

गौरतलब है कि अलास्का एयरलाइंस को भी इसी साल जुलाई में तीन घंटे की आईटी आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिससे सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई थीं. इन लगातार तकनीकी गड़बड़ियों ने कंपनी की आईटी सुरक्षा और बैकअप सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.