US-Canada Trade Deal Cancel: रोनाल्ड रीगन के 'फर्जी' TV ऐड पर भड़के ट्रंप ने कनाडा से ट्रेड डील तोड़ी, कहा-'अब कोई बातचीत नहीं होगी'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा में चले एक टीवी ऐड से नाराज होकर उसके साथ सारी व्यापारिक बातचीत (ट्रेड नेगोशिएशन) खत्म कर दी है. (Photo : X)

Trump Terminates All US-Canada Trade Negotiations: अमेरिका और उसके पड़ोसी देश कनाडा के बीच तगड़ा झगड़ा हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने कनाडा के साथ व्यापार (ट्रेड) को लेकर चल रही सारी बातचीत खत्म करने का ऐलान कर दिया.

सारा पंगा एक विज्ञापन से शुरू हुआ

मामले की जड़ में एक टीवी विज्ञापन है. दरअसल, कनाडा में एक टीवी ऐड चलाया गया जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को दिखाया गया था. इस ऐड में रीगन विदेशी सामानों पर लगने वाले टैरिफ (एक तरह का टैक्स) की आलोचना कर रहे थे. ऐड में वो कह रहे थे कि टैरिफ लगाने से नौकरियां जाती हैं और 'ट्रेड वॉर' (व्यापार युद्ध) शुरू होता है.

कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर (जैसे हमारे यहां मुख्यमंत्री होते हैं) डग फोर्ड ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि उन्हें पता है कि इस ऐड पर ट्रंप की नजर पड़ गई है. फोर्ड ने मंगलवार को कहा, "मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति ने हमारा ऐड देख लिया है. और मुझे यह भी यकीन है कि वे इसे देखकर खुश नहीं हुए होंगे."

Trump terminates trade talks with Canada over Ontario’s ‘fake’ anti-tariff ad featuring Ronald Reagan https://t.co/LKmfN4ocOy pic.twitter.com/t18tt7Exr7 — New York Post (@nypost) October 24, 2025

ट्रंप बोले- 'ये फर्जी ऐड है और घटिया हरकत है'

ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी-अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो फर्जी है. इसमें रोनाल्ड रीगन को टैरिफ के बारे में गलत बोलते हुए दिखाया गया है." ट्रंप ने यह भी बताया कि यह ऐड 75,000 डॉलर का था.

BREAKING: President Trump announces that all trade negotiations with Canada are immediately TERMINATED. I blame Mark Carney for igniting this whole Elbows Up campaign. We are so cooked.. pic.twitter.com/odbWVP5kTV — Jinglai He 🇨🇦 (@JinglaiHe) October 24, 2025

ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा ने यह ऐड जानबूझकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने के लिए चलाया है.

उन्होंने कहा, "उन्होंने (कनाडा ने) यह सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के फैसले में दखल देने के लिए किया है." ट्रंप ने दोहराया कि टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया, "इस घटिया व्यवहार के आधार पर, कनाडा के साथ सभी व्यापारिक बातचीत को तुरंत खत्म किया जाता है."

कनाडा भी सख्त, कहा- 'अब आप पर भरोसा नहीं'

ट्रंप का यह फैसला तब आया है जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी कड़ा रुख अपनाया है. कार्नी ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से जो खतरा पैदा हुआ है, उसे देखते हुए कनाडा अब अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों को अपना निर्यात (Exports) दोगुना करने का लक्ष्य बना रहा है. उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत फेल होती है, तो कनाडा अपने बाजारों में अमेरिका को गलत तरीके से फायदा नहीं उठाने देगा.

कार्नी 4 नवंबर को अपनी सरकार का बजट पेश करने वाले हैं. उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका से करीबी रिश्तों की वजह से जो चीजें पहले कनाडा की ताकत थीं, वही अब उसकी कमजोरी बन गई हैं.

कार्नी ने कहा, "अमेरिकी टैरिफ से हमारी ऑटो, स्टील और लकड़ी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं और वहां काम करने वालों की नौकरियां खतरे में हैं. हमारे बिजनेसमैन नया निवेश (इन्वेस्टमेंट) करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सब पर एक अनिश्चितता का माहौल मंडरा रहा है."

कनाडाई पीएम ने अपने देश के लोगों को साफ-साफ कह दिया कि कनाडा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बीच दशकों से चला आ रहा करीबी दोस्ती का रिश्ता अब "खत्म हो गया है".

उन्होंने कहा, "अमेरिका ने व्यापार को लेकर अपना तरीका पूरी तरह से बदल दिया है. उसने टैरिफ को उस स्तर तक बढ़ा दिया है जो आखिरी बार 'ग्रेट डिप्रेशन' (1930 की महामंदी) के दौरान देखा गया था. हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा क्योंकि हम किसी एक विदेशी साथी पर निर्भर नहीं रह सकते."