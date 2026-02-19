भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर Jay Bhattacharya संभालेंगे CDC की कमान: NIH और सीडीसी दोनों का एक साथ नेतृत्व करने वाले पहले शख्स बने

जय भट्टाचार्य ने जिम ओ’नील की जगह CDC के एक्टिंग डायरेक्टर का पद संभाला (Photo Credits: X/@NIHDirector_Jay)

न्यूयॉर्क: भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक और अर्थशास्त्री जय भट्टाचार्य (Jay Bhattacharya) अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा अनुसंधान संस्था, 'रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र' (Centres for Disease Control and Prevention) (CDC) के कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे. महत्वपूर्ण बात यह है कि भट्टाचार्य वर्तमान में 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ' (National Institutes of Health) (NIH) के भी प्रमुख हैं और अब वे इन दोनों विशाल संस्थाओं का नेतृत्व एक साथ करेंगे. भट्टाचार्य ने खुद NBC न्यूज़ को इस खबर की पुष्टि की है. उनकी यह नियुक्ति स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. केंडी जूनियर के नेतृत्व में चल रहे प्रशासनिक बदलावों के बीच हुई है. यह भी पढ़ें: India AI Impact Summit 2026: पीएम मोदी के साथ नजर आए सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन, दिल्ली में जुटे दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स (Watch Videos)

कौन हैं जय भट्टाचार्य?

कोलकाता में जन्मे जय भट्टाचार्य के पास चिकित्सा (MD) और अर्थशास्त्र (PhD) दोनों की डिग्रियां हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा NIH प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले वे कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर थे.

वे कोविड-19 महामारी के दौरान तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने सरकार की लॉकडाउन नीतियों पर सवाल उठाए थे. उन्होंने तत्कालीन प्रमुख एंथनी फौसी की आधिकारिक नीतियों का कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद वे ट्रंप और केंडी की पसंद बन गए.

अस्थिरता के बीच नई जिम्मेदारी

CDC के नेतृत्व में पिछले कुछ समय से काफी उथल-पुथल देखी जा रही है. अगस्त में सुजैन मोनारेज़ को एक महीने से भी कम समय में निदेशक पद से हटा दिया गया था. इसके बाद डिप्टी स्वास्थ्य सचिव जिम ओ'नील को अस्थायी जिम्मेदारी दी गई थी, जिनसे अब जय भट्टाचार्य यह कमान संभालेंगे.

CDC और NIH: दो अलग और बड़े मिशन

जय भट्टाचार्य पर अब दो अलग-अलग जिम्मेदारियों का बोझ होगा:

CDC (बजट $9.7 बिलियन): इसका मुख्यालय अटलांटा में है. इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में संक्रामक रोगों, खाद्य जनित बीमारियों, मोटापे और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी और नियंत्रण करना है. NIH (बजट $48 बिलियन): वाशिंगटन के पास स्थित यह संस्था चिकित्सा अनुसंधान पर केंद्रित है और विभिन्न संस्थानों को रिसर्च के लिए अनुदान (Grants) देती है.

प्रशासन में भारतीय मूल के डॉक्टरों का दबदबा

भट्टाचार्य के अलावा एक और भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर, विनय प्रसाद, अमेरिकी स्वास्थ्य ढांचे में महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं. डॉ. प्रसाद FDA के 'सेंटर फॉर बायोलॉजिक्स इवैल्यूएशन एंड रिसर्च' के निदेशक हैं, जो वैक्सीन और जीन थेरेपी की सुरक्षा और प्रभावशीलता की निगरानी करता है.