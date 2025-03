MP Budget 2025-26: मध्य प्रदेश में आज पेश होगा वार्षिक बजट, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बोले; महिला, किसान, युवा, गरीब पर होगा फोकस (Watch Video)

Madhya Pradesh Budget 2025-26: मध्य प्रदेश का बजट सत्र सोमवार, 10 मार्च से शुरू है. बजट शुरू होने के बाद प्रदेश में मोहन सरकार का दूसरा बजट आज वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) पेश करने जा रहे हैं. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री देवड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा में वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट विकास का बजट होगा. इसमें चार बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिय गय है. जिसमें महिला, किसान, युवा और गरीब शामिल हैं. हमारा बजट सर्वसमावेशी होगा और यह जनता के लिए होगा.

वहीं, बजट पेश करने से पहले देवड़ा ने भोपाल में अपने आवास पर पूजा की. इसके बाद वह विधानसभा के लिए रवाना हो गए. फिलहाल, देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं. Maharashtra Budget 2025: 50 लाख नौकरियों से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक, पढ़िए बजट की बड़ी घोषणाएं

बजट पेश होने से पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, "जब हमारी सरकार बनी थी, तो हमने कहा था कि हम 5 साल में राज्य बजट को दोगुना करेंगे. जिसके तहत पिछले साल 2024 में उनकी सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इस बार हमारा बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये का होगा. वहीं आगे सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है.

