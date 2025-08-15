UFC 319 Live Streaming In India: भारत में किस चैनल पर होगा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 319 का लाइव प्रसारण, जानिए कैसे देखें UFC PPV इवेंट का मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग?

ड्रिकस डू प्लेसिस बनाम खमज़त चिमाएव (Photo Credit:X@UFC)

UFC 319 Live Telecast in India: अल्टिमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप (UFC) के सबसे चर्चित इवेंट्स में से एक, UFC 319 17 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है. इस इवेंट का मुख्य मुकाबला मध्यवजन टाइटल के लिए ड्रिकस डु प्लेसिस और खमज़त चिमेव के बीच होगा, जो USA के शिकागो स्थित यूनाइटेड सेंटर में होगा. यह डु प्लेसिस का तीसरा मौका होगा जब वह अपने टाइटल की रक्षा करेंगे, जबकि चिमेव अभी तक ऑक्टागन में हार से अनजान हैं. UFC 319 में कई अन्य दिलचस्प मुकाबले भी देखने को मिलेंगे, जिनमें पूर्व बेलाटोर स्टार एरोन पिको UFC में अपनी शुरुआत करेंगे और उनका मुकाबला लेरोन मर्फी से होगा. ऋषभ पंत ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम जश्न की अनदेखी झलक की शेयर, देखें वीडियो

इसके अलावा जियोफ नील, कार्लोस प्रेट्स, टिम इलियट और काई असकारा भी इस इवेंट में लड़ेंगे. महिला MMA के प्रशंसकों के लिए भी जेसिका एंड्राडे और लूपी गोडिनेज के बीच स्ट्रॉवेट वर्ग में मुकाबला होगा. वहीं फ्लाईवेट कैटेगरी में करिन सिल्वा और डियोन बारबोसा आमने-सामने होंगे.

UFC 319 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

अल्टिमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप (UFC) 319 की मैचों का आयोजन 17 अगस्त को सुबह 7:30 बजे भारतीय समयानुसार शिकागो के यूनाइटेड सेंटर में किया जाएगा.

भारत में UFC 319 कैसे देखें?

भारत में UFC के आधिकारिक प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) हैं. भारतीय दर्शक UFC 319 को Sony Sports 1, Sony Sports 3 (हिंदी), Sony Sports 4 (तमिल), Sony Sports 4 (तेलुगु) और Sony Sports 4 (कन्नड़) चैनलों पर लाइव देख सकते हैं.

भारत में UFC 319 की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में UFC की लाइव स्ट्रीमिंग के अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) के पास हैं. आप UFC 319 के मैचों को Sony LIV ऐप या वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं. मैचों की पूरी स्ट्रीमिंग देखने के लिए मैच पास खरीदना पड़ सकता है.